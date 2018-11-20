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Худрук Мариинки Валерий Гергиев получил Орден Звезды Италии
Сегодня, 16:03
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nastya960

Худрук Мариинки Валерий Гергиев получил Орден Звезды Италии

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Его наградили за вклад в развитие итало-российских культурных связей.

Народный артист России и дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен Ордена Звезды Италии. Председатель сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати вручила эту награду за вклад в развитие итало-российских культурных связей. Об этом сообщают российские СМИ. 

Маэстро Гергиев, без сомнения, является ближайшим другом Италии. Именно он в январе прошлого года открывал очень важный и значимый фестиваль "Русские сезоны" в Риме с оркестром Мариинского театра.

Мария Элизабетта Альберти Казеллати

Дирижер Валерий Гергиев является художественным руководителем Мариинки с 1988 года. Он получил множество наград как в России, так и за рубежом. Его работу высоко оценили Армения, Киргизия, Нидерланды, Украина, Италия.

Фото: Мариинский театр

 

 

 

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Теги: валерий гергиев, мариинский театр, орден звезды италии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Культура, Музыка,

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