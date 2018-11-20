Худрук Мариинки Валерий Гергиев получил Орден Звезды Италии

Его наградили за вклад в развитие итало-российских культурных связей.

Народный артист России и дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен Ордена Звезды Италии. Председатель сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати вручила эту награду за вклад в развитие итало-российских культурных связей. Об этом сообщают российские СМИ.

Маэстро Гергиев, без сомнения, является ближайшим другом Италии. Именно он в январе прошлого года открывал очень важный и значимый фестиваль "Русские сезоны" в Риме с оркестром Мариинского театра. Мария Элизабетта Альберти Казеллати

Дирижер Валерий Гергиев является художественным руководителем Мариинки с 1988 года. Он получил множество наград как в России, так и за рубежом. Его работу высоко оценили Армения, Киргизия, Нидерланды, Украина, Италия.

Фото: Мариинский театр