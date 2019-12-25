Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в ОАЭ

Препарат зарегистрирован в качестве как самостоятельной, так и бустерной вакцины.

Российская вакцина "Спутник Лайт" получила регистрацию в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Отмечается, что препарат зарегистрирован в качестве как самостоятельной, так и бустерной вакцины.

ОАЭ одобрили однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" в качестве отдельной вакцины и в качестве бустера. из сообщения в Twitter "Спутник V"

Напомним однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в мае текущего года. Согласно исследованиям препарата, показатель эффективности составил около 80 процентов на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Фото: Twitter/sputnikvaccine