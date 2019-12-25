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СМИ: вакцинированные пенсионеры из Петербурга получат по 2 тыс. рублей после Нового года
Сегодня, 10:31
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СМИ: вакцинированные пенсионеры из Петербурга получат по 2 тыс. рублей после Нового года

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Деньги направят и тем пожилым людям, которые переболели коронавирусом либо имеют медотвод.

В январе пожилые петербуржцы получат выплаты от правительства города. Льгота касается всех пенсионеров, которые привились от COVID-19, получили медотвод или переболели коронавирусом. 

Инициативу хотят ввести не только в Петербурге, но в Ленобласти. Идею поддержал градоначальник Северной столицы. Он отметил, что выплаты будут мотивировать пенсионеров сделать прививку, но решение не обидит и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пятницу от коронавируса привились свыше 5 тыс. петербуржцев старше 60 лет.

Фото: Pexels

Теги: беглов, вакцинация, выплаты, пенсионеры петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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