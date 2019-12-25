СМИ: вакцинированные пенсионеры из Петербурга получат по 2 тыс. рублей после Нового года

Деньги направят и тем пожилым людям, которые переболели коронавирусом либо имеют медотвод.

В январе пожилые петербуржцы получат выплаты от правительства города. Льгота касается всех пенсионеров, которые привились от COVID-19, получили медотвод или переболели коронавирусом.

Инициативу хотят ввести не только в Петербурге, но в Ленобласти. Идею поддержал градоначальник Северной столицы. Он отметил, что выплаты будут мотивировать пенсионеров сделать прививку, но решение не обидит и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пятницу от коронавируса привились свыше 5 тыс. петербуржцев старше 60 лет.

Фото: Pexels