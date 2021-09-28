Более 200 кг гербер из Армении прошли проверку на Пулковской таможне

Хрупкий груз прибыл в Петербург 4 марта.

В Петербург из Армении прилетела партия свежесрезанных гербер из Армении. В общей сложности — 226 кг. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Товар проверили сотрудники Пулковской таможни. Они должны были убедиться, что цветы были действительно выращены в Армении. После этого цветы пропустили для последующей продажи.

Кроме того, в Петербург привезли 9,6 тонн цветов к 8 марта - привезли розы, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы и гвоздики из Латвии.

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Фото: пресс-служба СЗТУ