Жертв нет, пострадал один человек.

В жилом доме в Риге произошел взрыв. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter местной пожарно-спасательной службы. По данным специалистов, трагедия произошла в столичном районе Агенскалнс около 01:22 по местному времени (02:22 по московскому времени). Пострадавшим на данный момент считается один человек.

Получен вызов в Агенскалнс, Рига, где по предварительной информации в жилом доме произошел взрыв. В трехэтажном здании пострадали 2-й и 3-й этажи и крыша. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, 5 человек были эвакуированы заявление спасательной службы

По данным местных жителей, звук взрыва был слышен в нескольких рижских районах. Известно, что в нескольких километрах от эпицентра инцидента дрожали стекла в квартирах.

Появились новые кадры с места взрыва фургона в американском Нэшвилле.

Видео: Twitter / Молодой твиттер