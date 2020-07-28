Из здания спасатели эвакуировали 60 человек.

В жилом доме в Красноярском крае произошел хлопок газа. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. По информации от экстренной службы, пострадало здание в селе Солянка Рыбинского района. По предварительным данным, повреждения получила местная пенсионерка.

На данный момент известно, что из трехэтажного дома по Центральной улице эвакуированы все жильцы (около 60 человек). На месте работают правоохранительные органы и силы пожарно-спасательного гарнизона. Также к месту событий направлена оперативная группа района и группа из Красноярска. Информацию о происшествии дежурные экстренных служб получили около 06:45 утра по московскому времени.

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Видео: Страна.ua