В воскресенье Петербург побил температурный рекорд года

В 18:00 столбики термометров показали +17,6 градусов.

Сегодня, 23 апреля, Петербург обновил температурный рекорд 2023 года. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В 18:00 столбики термометров показали +17,6 градусов. Позже специалист назовет температуру прошедшего дня.

А у прежнего лидера, 12 апреля, температура была на 0,5 градуса ниже. Михаил Леус, синоптик

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, какой будет погода на следующей неделе. По словам специалиста, в ближайшие четыре дня в городе на Неве будет прекрасная погода. До пятницы, 28 апреля, петербуржцы будут наслаждаться теплом и солнцем.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется с потепления до +22 градусов.

Фото: Pxhere