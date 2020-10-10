В винограде нашли соединения, помогающие бороться с раком легких

Опыты проводились на грызунах.

Ученые из Университета Окаямы (Япония) провели исследование на грызунах и выяснили, что биологически активные соединения в составе винограда Куанье (Vitis coignetiae Pulliat) помогают организму бороться с раком легких. Результаты проведенной работы были опубликованы в журнале Food and Chemical Toxicology.

Японские ученые доказали, что химические вещества из экстракта винограда Куанье (в частности, 2.6-диметокси-1.4-бензохинон (DBQ)) проявляют защитные свойства, актуальные при борьбе с раком легких.

Ранее ученые пришли к выводу, что соединения виноградаспособны бороться с колоректальным раком. Предполагается, что такие исследования помогут создать новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями.

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