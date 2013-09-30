В Хитроу у прибывшего из Москвы Boeing 787 подломилась стойка шасси

Инцидент расследуют представители British Airways.

"Упавший на нос" из-за сломавшейся стойки шасси самолет попал на видео. Об этом рассказали британские журналисты из информационного портала Airlive. По данным СМИ, инцидент зафиксирован с грузовым лайнером Boeing 787 Dreamliner. У борта повреждена передняя опора шасси.

На сайте издания опубликована фотография с пострадавшим самолетом. Снимок сделал на территории аэропорта Хитроу в Лондоне. На данный момент известно, что лайнер прибыл в Великобританию из Москвы. Он совершал рейс под номером BA881.

Самолет был поврежден, пока находился на стоянке. Безопасность всегда является нашим наивысшим приоритетом, и мы расследуем этот вопрос. пресс-служба British Airways

В авиакомпании British Airways журналистам ТАСС рассказали, что момент инцидента самолет был без пассажиров.

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Видео: Twitter / @Train_PlaneHub