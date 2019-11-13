Датчане изучили возможности новейшего российского корабля.

В Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России "Иваном Папаниным". Журналисты Berlingske изучили боевые характеристики корабля, недавно спущенного на воду. По словам авторов статьи Питера Суппли Бенсона, данная новость заслуживает международного резонанса.

Объект станет головным патрульным судном проекта ВМФ и "новым кулаком". На борту установлены пушки и ракеты, стреляющие по кораблям или позициям противника на берегу. Длина ледокола достигает 114 метров. Он оснащен "Калибрами" с дальностью более 200 километров. Предположительно, "Иван Папанин" разместит на себе восемь крылатых ракет.

По мнению издания, Дания инвестирует слишком мало средств в развитие Арктики и Гренландии. Из-за этого государство сильно отстает от России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Юрий Баранов, Павел Седов