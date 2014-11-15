В украинском университете открылся факультет TikTok

Идейным вдохновителем стал блогер Поплавский.

На Украине в вузе открылся факультет TikTok. Отделение появилось на территории национального университета культуры и искусств в Киеве. На торжественной церемонии выступил идейный вдохновитель проекта Михаил Поплавский. Он подчеркнул, что подобная образовательная программа появилась впервые не только в стране, но и в мире.

Моя миссия — украинизировать ТikТоk и повести за собой молодых, креативных, амбициозных и перспективных — тех, которые будут творить новейшую историю Украины. Я хочу, чтобы вы все популяризовали TIkTok на весь мир! Михаил Поплавский, украинский блогер

Известно, что руководителем проекта стала начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Она является бывшей выпускницей университета. По мнению специалиста, новое образовательное направление очень востребовано у молодежи.

История девушки из Петербурга, популярной в TikTok. Она прошла 100 тыс. шагов за день.

Видео: Instagram/poplavskiy_michail