История девушки из Петербурга, популярной в TikTok. Она прошла 100 тыс. шагов за день

Piter.tv пообщался с Риной и узнал, почему она решила зарегистрироваться в этой сети и какие у нее планы на дальнейшее развитие блога.

На платформе Tik Tok много развлекательных видео, и здесь также можно найти и обучающий контент. Петербургская блогерка, дизайнер-видеомейкер Рина Шишмарева ведет аккаунт в соцсети уже год, где рассказывает о визуальной анимации, видеосъемке и различных уловках в общении с клиентами. За это время на девушку подписались более 76 тыс. подписчиков, а количество лайков превысило 950 тысяч.

Piter.tv пообщался с Риной и узнал, почему она решила зарегистрироваться в этой сети и какие у нее планы на дальнейшее развитие блога.

Как рассказала Рина Шишмарева, сначала она наблюдала за развитием платформы, а потом ради интереса решила попробовать записать несколько видео. До создания блога девушка успешно вела 4 года инстаграм, но признается, что съемки роликов для TikTok помогли ей больше раскрыться.

Подумала, что съемка подобных роликов поможет мне прокачать навык работы на камеру, больше раскрыться. Так и получилось по итогу. [Появилась] уверенность, в том, что делаю. Увидела больший спрос на свои услуги и обучение. Развиваю теперь свою онлайн-школу, где-то благодаря людям, которые нашли меня в ТТ. Рина Шишмарева

Одним из рейтинговых роликов девушки стал персональный вызов, с которым она справилась, пройдя более 80 км по петербургским улицам. Популярность в TikTok набирают видео, на которых пользователи проходят десятки тысяч шагов в своих городах – Рина поддержала челлендж и прошла 100 тысяч шагов. При этом девушка отмечает, что пока ее другие спортивные флешмобы в соцсети не интересуют, однако если что-то ей понравится, то она может принять в этом участие.

Пройти столь большое расстояние почти за 17 часов ей помогли фиксаторы для голеностопов и коленей для снятия нагрузки с ног.

Я и сейчас занимаюсь фитнесом регулярно, но это мое хобби. Я вообще не марафонец Рина Шишмарева

В аккаунте девушки можно встретить скетчи "разбор частых ситуаций". Здесь Рина выступает в роли и ученика, и учителя. В форме диалога она разбирает вопросы в области фриланса. По ее словам, эту рубрику ее вдохновила Стефания, популярный тиктокер и ютуб-блогер.

Рина рассказывает, что на ведение социальных сетей уделяет много времени, например, скетчи с переодеванием занимают не один час. Девушка признается, что технически сложные ролики добавляют работы, но качество контента для нее важнее. Для Шишмаревой блог все-таки больше работа, чем развлечение.

ТикТок, как только я набрала первые 10 тыс., стал приносить большое количество клиентов. Но снимать видео всегда весело, потому что постоянно нужно что-то придумывать, творчески подходить к тем же трендам, адаптируя их под свою тематику. Рина Шишмарева

Если возникают трудности в поиске тем для видео, то Рина обращается к комментариям подписчиков. Чаще вопросы задают в Instagram, а в TikTok уже появляется обыгранный скетч с ответом.

Как рассказала Рина, скетчи - одни из самых любимых роликов, потому что раньше она бы не смогла так сыграть на камеру. Другое видео бэкстейдж, где девушка показывает, как снимает видеопортрет, заметил автор трека и перепостил к себе. По словам Рины, это было первое видео, которое набрало 100 тыс. просмотров за сутки.

В ближайших планах у Шишмаревой продолжение записи скетчей для тиктока, а также рисовать под определенные истории. Она также добавила, что легко относится к недоброжелателям.

Спасибо им за продвижение моих видео! Самые частые комментарии касаются моей прически, так что это легко пережить. Рина Шишмарева

Текст: Дарья Ромасюк

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.tv

Видео: TikTok / rinamayone