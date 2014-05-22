Пять городских стоянок модернизируют в трех районах Петербурга

Во время проведения работ существующие автостоянки продолжат работать в обычном режиме.

В Приморском, Центральном и Московском районах Санкт-Петербурга планируется обновление пяти городских автомобильных стоянок. Эта информация была опубликована в пятницу, 21 июня, пресс-службой комитета по транспорту.

СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" займётся приобретением, установкой и настройкой комплексов автоматизированных парковочных систем отечественного производства. Эти системы будут оборудованы: камерами видеонаблюдения для фиксации лиц водителей, системой распознавания регистрационных знаков автомобилей на въезде и выезде со стоянки, системой мониторинга наличия свободных парковочных мест и другими функциями.

Во время проведения работ существующие автостоянки продолжат работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный компенсирует заводам до трети затрат на жилье для иногородних.

Фото: Piter.TV