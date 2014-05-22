Смольный компенсирует заводам до трети затрат на жилье для иногородних

Компенсация стоимости аренды квартиры для одного работника будет достигать 10 тыс. рублей ежемесячно.

Стартовал приём заявок на компенсацию расходов на съёмное жильё для работников крупных и средних компаний ОПК, которые приезжают из разных уголков России. В эту пятницу, 21 июня, об этом рассказал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Как подчеркнул председатель комитета Кирилл Соловейчик, компании оборонно-промышленного комплекса столкнулись со сложной ситуацией увеличения объёмов производства, поэтому особенно остро встаёт вопрос о привлечении новых специалистов.

Таким образом, компенсация стоимости аренды квартиры для одного работника будет достигать 10 тыс. рублей ежемесячно. Максимальная сумма субсидии для одной компании может составить до 12 млн рублей.

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Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик