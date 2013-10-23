В суд направили дело о гибели ребенка под электричкой у Лахты

Транспортная прокуратура считает виновным в гибели ребенка сотрудника РЖД.

Дело о гибели 7-летнего мальчика под колесами поезда на перегоне "Лахта – Новая Деревня" направили в суд. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Виновным следствие считает мастера дорожного линейного участка, служащего в структурном подразделении ОЖД. Ему инкриминируют халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека . Следствие считает, что именно мастер не обращал внимания на дыру в шумозащитном экране, через который люди шли к участку ж/д путей, не оснащенных переходом.

Ребенок погиб 11 февраля 2022. В транспортной полиции тогда рассказывали, что ребёнок шел с родителями, но в какой-то момент убежал вперед и попал под поезд.

Обвиняемый никаких мер по устранению несанкционированного перехода не принял, что и повлекло за собой по неосторожности смерть ребенка. Северо-Западная транспортная прокуратура

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

В апреле 2022 года дыру в шумозащитном экране заделали и установили предупреждающие знаки.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор