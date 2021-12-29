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Из-за гибели ребенка на железной дороге возбудили уголовное дело

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Происшествие случилось на глазах у родителей.

По факту гибели ребенка на на перегоне "Лахта — Новая Деревня" возбудили уголовное дело, сообщил "АиФ Петербург". Трагедия произошла вечером 11-го февраля.

Мальчик оказался на железной дороге перед пригородкой электричкой, которая следовала из Сестрорецка в Петербург. По данным прокуратуры, вины машиниста нет. Ребенок переходил вместе с родителями пути в положенном месте, но на красный свет. 

Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. 6-летний ребенок скончался в больнице. Вчера на месте работали следователи и криминалисты. 

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: железная дорога, уголовное дело, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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