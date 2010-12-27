В субботу в Петербурге ожидается дождь и пасмурное небо

Температура воздуха резко понизится.

Как сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, сегодня, 16 ноября, в Северной столице температура воздуха упадет до 3 - 5 градусов тепла. Небо затянут тучи, периодически будет идти дождь. Ветер будет дуть с северо-востока с максимальной скоростью 8 м/с. Атмосферное на протяжении суток будет подниматься.

Напомним, что в четверг, 14 ноября, в Петербурге был установлен температурный рекорд. Днем воздух прогрелся до 10 градусов по цельсию, таким образом побив рекорд 2005 года. Тогда температура воздуха в Петербурге достигла 9,6 градусов по цельсию.

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