В столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев

Палестинские СМИ рассказали о подробностях рейда силовиков.

Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса,расположенной в восточной части города Иерусалим. Соответствующую информацию передают местные журналисты из палестинского новостного агентства WAFA со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что вечером 4 апреля силовики еврейского государства ворвались в молельный зал мечети, где атаковали прихожан. В частности, оперативники использовали светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули, дубинки и приклады. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар объявил публично о том, что Израиль по результатам данного рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинских граждан. В настоящее время все они отправлены на военную базу Аната в Иерусалиме. По мнению чиновника, пострадавшим отказываются предоставить медицинскую помощь или отправить на госпитализацию.

Ряд раненных в мечети Аль-Акса нуждаются в срочном лечении. Рияд аль-Ашкар,сотрудник комитета по делам палестинских заключенных

Палестинские СМИ добавили, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались протестные демонстрации. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе полагает, что происходящее в мечети Аль-Акса "является большим преступлением против молящихся".

Израильтяне вышли на протесты против судебной реформы.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье