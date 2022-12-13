В столице Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"

Около ста человек прошлись маршем по улицам Киншасы.

В столице Демократической республике Конго Киншасе прошла акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в ДРК Алину Мирзаханову.

Акция прошла в столице республики 1 мая. Около ста человек прошлись маршем по улицам Киншасы. В их числе были сотрудники посольства, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК. Участники "Бессмертного полка" прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и флагом России.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге отменили шествие "Бессмертного полка".

Видео: Telegram / РИА Новости