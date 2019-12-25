В строящемся детсаде на Московском шоссе нашли дефект

Дефект обнаружили в спортзале.

В четверг, 1 октября, сотрудники Госстройнадзора региона провели итоговый осмотр детсада в Московском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что учреждение рассчитано на 140 мест и располагается на Московском шоссе, д. 3, лит. З. В 4-этажном здании есть музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок, комфортные группы.

Однако при проверке заведующая детсада сообщила, что в спортивном зале выявлен строительный дефект. Что это за дефект, не уточняется, однако его должны исправить в ближайшее время.

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Фото: gov.spb.ru