Цены на новостройки в Петербурге выросли на 15% с начала года

Рост цен связан с завершением строительства многих объектов.

Во вторник, 29 сентября, специалисты консалтингового центра "Петербургская Недвижимости" подвели промежуточные итоги и отметили, что с начала года цены на квартиры в новых домах города выросли почти на 15%.

Подорожание зафиксировано во всех сегментах рынка: в масс-маркете цены поднялись на 2,1%; в бизнес-классе – на 1,8%; в элитном сегменте цены выросли на 2,3%. Дороже всех стоят квартиры в новостройках пригорода Петербурга. Эксперты связывают это с тем, что завершилось строительство многих объектов. Так, за один месяц новостройки под городом подорожали на 4%. По прогнозам специалистов, это не конец, цены продолжат расти.

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Фото: Piter.TV