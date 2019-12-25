Петербург обогнал Москву по выдаче льготной ипотеки

В России за пять месяцев выдали 66 тыс. льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что Северная столица стала лидером по выдаче льготной ипотеки. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

Так, за пять месяцев в Петербурге заключили 9359 льготных договоров. При этом в Москве заключили 3015 договоров. При этом Ленобласть занимает по выдаче льготной ипотеки четвертое место.В этом регионе за полгода заключили 3050 сделок.

Эксперы отмечают, что такой успех Северной столицы обусловлен тем, что новостройки в Москве дорогие даже для льготной ипотеки.

Ранее мы сообщали о том, что продажи новых легковых машин в августе возросли в Петербурге на 2%.

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