Слухами поделился Роджер Уорделл в своем Twitter.

В третьей части "Человека паука" может появиться Веном в исполнении Тома Харди. Этой информацией поделился в своем Twitter главный источник слухов и спойлеров супергеройской киновселенной Роджер Уорделл.

Кинокритики предположили, что появление Венома в "Человеке-пауке" связано с кассовым успехом фильма о симбиоте. Картина с Томом Харди собрала 855 млн долларов в прокате. Поэтому неудивительно, что Sony хочет получить от сиквела максимальную выгоду.

Стоит отметить, что на данный момент это только слухи. Однако эксперты, посмотрев трейлер "Человека-паука: Вдали от дома" заявили, что у кинематографической вселенной есть еще большие планы на Паука.

Ранее мы писали, что фильм Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Фото: Instagram / spidermanmovie