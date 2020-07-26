В штате Юта произошло крушение одномоторного самолета. Об этом сообщило полицейское управление города в Twitter.
О происшествии стало известно в субботу, 25 июля. Инцидент произошел в американском городе Уэст-Джордан. На жилой дом упал небольшой самолет Piper РА-32. На борту были шесть человек. В момент крушения в жилом доме находилась пожилая женщина. Врачи госпитализировали её в тяжелом состоянии. На месте авиакатастрофы начался пожар. Повреждены три жилых дома.
В результате крушения три человека погибли. Среди них был 9-месячный ребенок. Остальные получили тяжелые травмы.
Ранее мы сообщили, что на ВДНХ восстановят фонтан в виде букета из масличных растений.
Видео: YouTube / FOX 13 News Utah
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все