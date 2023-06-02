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В сети завирусился ролик с роботом,который ударил человека

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Позже "обман с дипфейком" был раскрыт.

В социальных сетях стал популярным ролик с роботом, который нарушил первый закон робототехники, обозначенного известным писателем Айзеком Азимовым. Речь идет о том, что робот не может нанести вред человеку своим действием или бездействием, а также допустить того, что человеку будет причинен вред. Однако в опубликованном видео показано, что робот поднимает руку на человека, давая оппоненту пощечину. Инцидент якобы произошел во время международных соревнований Power Slap. Видео набрало миллионы просмотров, однако позже пользователи усомнились в подлинности картинки. В настоящее время удалось определить, что на самом деле речь  идет  о дипфейке. Дополнительно в соцсетях размещено оригинальное видео, на котором становится понятно, что пощечины раздавались между двумя людьми, а робота на мероприятии не было.

В Петербурге ещё 82 трамвая оснастили автопилотом с искусственным интеллектом.

Фото и видео: YouTube / Power Slap

 

Теги: дипфейк, робот, технологии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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