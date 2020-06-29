В сети высмеяли рассказы о нарушениях на голосовании по Конституции. Пользователь портала Pikabu опубликовал видео с юмористическим посылов в адрес организаторов данного мероприятия. Молодой человек подшутил над сотрудниками избирательной комиссии. Он заявил, что на участок прибыла группа солдат, которая хочет проголосовать по поправкам в Конституцию.
Автор видео вышел на улицу вместе с женщиной, представлявшей комиссию. Вместо настоящих военных он показал сотруднице игрушечных солдатиков, выстроенных на асфальте.
Как будем пресекать нарушение?
заявил автор ролика
Напомним, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию проводится с 25 июня по 1 июля включительно.
Студент пытался поджечь участковую избирательную комиссию в Энколово.
Видео: YouTube / Ржач под столом
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