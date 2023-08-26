В сети появился свежий трейлер "Магической битвы"

В новом сезоне будет 23 серии.

Создатели из компании TOHO Animation показали в социальных сетях трейлер второго сезона аниме "Магическая битва" . Известно, что авторы на этот раз хотят погрузиться в сюжетную арку с подзаголовком "Инцидент в Сибуя". Подобная тема уже затрагивалась в предыдущих эпизодах проекта, а также в полнометражном приквеле. История будет основана на инциденте, при которой Завеса накрывает собой один из районов в Токио. В результате местное население оказывается запертым в куполе. Единственной надеждой на спасение у граждан остаются оккультисты и представители магического колледжа. Всего второй сезон состоит из трёх сюжетных арок: "Инцидент в Сибуе", "Преждевременная смерть" и "Тайная проверка". Авторы намерены выпустить в свет 23 выпуска. Сериал основан на одноимённой манге Гагэ Акутами.

Ранее в соцсетях вышел трейлер "Кошатника".

Фото и видео: YouTube / TOHO animation チャンネル