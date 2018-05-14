В сети появилось видео падения израильской певицы, победившей на Евровидении-2018

Запись опубликована на YouTube.

В сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы. Напомним, девушка стала победительницей Евровидения-2018. Ролик опубликован на YouTube.

Инцидент произошел после выступления певицы в первом полуфинале конкурса. На кадрах видно, как Барзилай спускается с лестницы в окружении охраны под бурные возгласы фанатов. Нетта отпускает перила, чтобы помахать рукой своим поклонникам, но тут же спотыкается и падает.

Нетта Барзилай стала победительницей международного музыкального соревнования Евровидение-2018. Певица набрала 283 победных баллов.

Ранее мы писали, что Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса.

Видео: YouTube / NewMusik