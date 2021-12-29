В сети появилось видео наезда автомобиля на полицейских в Актобе

Одного из них доставили в больницу.

В Актобе неизвестный на автомобиле совершил наезд на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

Инцидент произошел 5 января во время митинга в городе. На опубликованном с камеры наблюдения видео автомобиль сбил одного из полицейских, а после въехал в группу силовиков, которые стояли в оцеплении.

Позже в пресс-службе МВД региона сообщили, что один из полицейских был доставлен в городскую больницу. Личность водителя, оставившего автомобиль в нескольких кварталах от места происшествия, устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Алма-Ате началась "зачистка" от погромщиков.

Видео: Telegram / KazTAG