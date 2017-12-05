Появилось видео крушения поезда на Тайване, в результате которого погибло 22 человека

Ещё 171 людей получили ранения различной степени тяжести.

В сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлён момент аварии скоростного поезда Puyuma Express в Тайване. Видео появилось на официальном You-Tube канале Taiwan News.

На кадрах видно, как состав, двигаясь на большой скорости, не успевает войти в поворот и переворачивается. После этого поезд проехал на боку примерно сотню метров.

Напомним, что трагедия случилась в Тайване утром 21 октября на маршруте "Шулинь- Тайдун". В результате аварии 22 человек погибли, ещё 171 получил ранения различной степени тяжести. Причины происшествия уточняются.

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Видео: Taiwan News