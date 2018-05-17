В сети набирает популярность зажигательный танец Траволты под 50cent на Канском фестивале

Один из зрителей снял на видео танец 64-летнего Джона Траволты и опубликовал в интернете.

64-летний Джон Траволта произвел фурор на Канском фестивале, станцевав с 50cent.

Концерт 50cent на Канском фестивале был приурочен к канадско-американскому фильму "Готти" ("Кодекс Готти"), которая рассказывает о жизни одного из крестных отцов мафии Джона Готти, где главную роль сыграл Джон Траволта. Примечательно, что в этом фильме дочь Готти играет дочь Джона Траволты 18-летняя Элла Блю Траволта, а супругу жена Траволты и мать Эллы Блю Келли Престон. Мировая премьера состоится 14 июня 2018 года, а в России фильм начнут показывать со 2 августа.

Увлечение танцами Траволты всем известно. Именно благодаря танцам он и попал в мир кино. Маленький Джон с 6 лет начал профессионально заниматься танцами и с тех пор не прекращает ими заниматься. Большого успеха он добился в исполнении чечетки. Практически все преподаватели отмечали его пластичность, грациозность и чувство ритма. И уж практически всем, кто хоть немного смотрит кино, известен легендарный танец Джона Траволты и Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво".

Напомним, Piter.TV рассказывал о скандальной премьере на Канском фестивале фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек", который рассказывает о серийном убийце и маньяке глазами самого жестокого убийцы. Кстати, одну из ролей исполнила Ума Турман.

Видео: YouTube/ joyman07