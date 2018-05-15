В сети появился трейлер скандального фильма Ларса фон Триера о философии серийного убийцы

Фильм был показан на Канском фестивале, куда режиссер вернулся спустя 7 лет. С премьеры фильма ушли более 100 человек, не выдержав сцен насилия.

Ларс фон Триер вернулся на фестиваль в Канны спустя 7 лет отсутствия, и его фильм, который он там представил, вызвал скандал.

Его новый фильм "Дом, который построил Джек" (The House That Jack Built) рассказывает историю серийного убийцы глазами самого маньяка. В фильме много сцен насилия над жертвами, женщинами и детьми. С премьеры фильма в Каннах ушло около 100 человек, которые не выдержали сцен мучений. Досмотревшие фильм до конца, аплодировали режиссеру стоя.

В фильме снимались Мэтт Диллон, Ума Турман, Райли Кио, Джэреми Дэвис. Фильм идет 2,5 часа. Премьера в России не планируется.

Видео: YouTube/Very Scary.ru