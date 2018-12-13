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Опубликован первый кадр из нового фильма с Джимом Керри
Сегодня, 14:33
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Rybka123

Опубликован первый кадр из нового фильма с Джимом Керри

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Актер сыграет доктора Роботника в экранизации видеоигры про синего ежика Соника.

В сети появился первый кадр из предстоящего фильма "Соник в кино", где роль злодея сыграл Джим Керри. Образ доктора Роботника, который воплотил звезда "Эйс Вентуры", появился в социальных сетях SEGAbits.

В основу сюжета картины легла одноименная видеоигра про синего ежика Соника. Лента расскажет, как главный герой вместе с доктором Роботником попадает в реальный мир. Злодей решает превратить всех живых людей в роботов, Соник же принимает решение помешать ему.
Для Керри роль в доктора стала первой комединой работой в большом кино с момента выхода сиквела "Тупой и еще Тупее" в 2014 году. Одной из последних его ролей стал образ веселого детского ведущего, чья жизнь постепенно рушится в сериале "Шучу".

Помимо Керри в "Соник в кино" также снялись Джеймс Марсден, Нил МакДонаф, Адам Палли, Бен Шварц и другие актеры. Премьера картины запланирована на 7 ноября.

Ранее в сети появились новые постеры из предстоящего кинокомикса "Темный Феникс" и сиквела фильма Marvel про "Человека-паука.

Фото: SEGAbits

Теги: джим керри, соник
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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