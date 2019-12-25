Sega показала, как выглядит киберпространство в Sonic Frontiers

Создатели рассказали о фишках нового измерения в игре.

Японская компания и студия-разработчик Sega показала, как выглядит киберпространство в новой компьютерной игре платформера Sonic Frontiers с открытой структурой. Презентация состоялась в рамках июньского выпуска Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Согласно сюжету истории синий еж Соник вместе с своими друзьями Тейлзом и Эми отправляется на поиски Изумрудов Хаоса. В результате герои окажутся в цифровом мире киберпространства, откуда чудом сбегают на первый из островов Звездопада — Кронос.

Создатели отметили, что порталы в киберпространство будут разбросаны по островам. Внутри данного измерения от пользователя потребуется решать головоломки и выполнять скоростные испытания. За эти миссии игроки будут получать специальные ключи, необходимые для продвижения дальше по игре.

Напомним, что официальный релиз Sonic Frontiers ожидается ближе к концу 2022 года. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

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