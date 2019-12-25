В новом трейлере Gotham Knights показали Робина

Создатели назвали основные характеристики персонажа в игре.

В новом трейлере Gotham Knights разработчики из студии Warner Bros. Games показали Робина. Издательство презентовало зрителям новый геймплейный ролик кооперативного супергеройского боевика. Полторы минуты посвящены Тиму Дрейку (известного как Робин). Он будет одним из четырех ключевых героев проекта. При этом Робин является самым молодым и третьим по счету протеже Бэтмена.

Создатели называют Робина специалистом по стелсу, психологическим техникам и дедуктивным умозаключениям. В схватках он применяет складной посох и технологию телепортации. Согласно сюжету игры, Робину, Бэтгёрл, Найтвингу и Красному колпаку придется защищать город Готэм после гибели Бэтмена. Также в трейлере с Summer Game Fest 2022 авторы презентовали Найтвинга.

Напомним, что Gotham Knights поступит в продажу 25 октября для персональных компьютеров (в Steam, Epic Games Store), а также на игровых консолях PS5, Xbox Series X и S. Проект также предоставляет возможность кооперативной игры на двоих персонажей, однако сюжетную кампанию можно будет пройти и одному.

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