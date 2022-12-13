В середине марта в Петербург придет весеннее тепло

В ближайшие 10 дней в Северной столице погодные условия будут формировать атлантические циклоны.

Петербуржцы скоро смогут забыть про холодную погоду. С 13 марта в город придет потепление. Столбики термометров покажут +6 градусов. Об этом "Невским Новостям" сообщил синоптик Александр Шувалов.

В ближайшие 10 дней в Северной столице погодные условия будут формировать атлантические циклоны. Морозов уже не будет. Во вторник в городе на Неве выпадет снег, переходящий в дождь. Потеплеет до +4...+6 градусов.

До 17 марта в Петербурге будут идти дожди. В этот период высота снежного покрова уменьшится наполовину. По ночам иногда температура воздуха будет опускаться ниже нуля, но днем все равно жители смогут насладиться оттепелью.

Ранее на Piter.tv: неделя закончится в Петербурге порывистым ветром и снегопадом.

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