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В середине марта в Петербург придет весеннее тепло
Сегодня, 12:46
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В середине марта в Петербург придет весеннее тепло

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В ближайшие 10 дней в Северной столице погодные условия будут формировать атлантические циклоны.

Петербуржцы скоро смогут забыть про холодную погоду. С 13 марта в город придет потепление. Столбики термометров покажут +6 градусов. Об этом "Невским Новостям" сообщил синоптик Александр Шувалов.

В ближайшие 10 дней в Северной столице погодные условия будут формировать атлантические циклоны. Морозов уже не будет. Во вторник в городе на Неве выпадет снег, переходящий в дождь. Потеплеет до +4...+6 градусов. 

До 17 марта в Петербурге будут идти дожди. В этот период высота снежного покрова уменьшится наполовину. По ночам иногда температура воздуха будет опускаться ниже нуля, но днем все равно жители смогут насладиться оттепелью.

Ранее на Piter.tv: неделя закончится в Петербурге порывистым ветром и снегопадом.

Фото: Pxhere

 

Теги: погода в марте, потепление в марте, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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