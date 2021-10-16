В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян. Об этом сообщили местные журналисты из издания Albanian Daily News. В СМИ ссылаются на правоохранительные органы республики. Известно, что все погибшие отдыхали на территории страны в качестве туристов. Они разместились в гостинице на западе.
В прессе рассказали, что около 22:20 часов вечера 15 октября по местному времени (23:20 по московскому времени) в сауне отеля, расположенного в Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырех человек. Все они являются выходцами из РФ: двое мужчин и две женщины. Причиной смерти считается удушье. Других подробностей трагедии нет.
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Фото: albaniandailynews.com
Видео: Telegram / SHOT
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