Землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека.

В результате землетрясения на Филиппинах погибли 10 человек. Об этом сообщается в отчете филиппинского совета по сокращению рисков стихийных бедствий.

Инцидент произошел 27 июня. Землетрясение магнитудой 7,0 затронуло провинции на северо-западе острова Лоусон и прилегающие районы. В ведомстве отметили, что землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека.

Число погибших составило 10 человек, еще 375 пострадали.

Ранее мы сообщали, что не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане.

Видео: YouTube / NBC News