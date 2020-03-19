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В результате землетрясения на Филиппинах погибли 10 человек

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Землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека.

В результате землетрясения на Филиппинах погибли 10 человек. Об этом сообщается в отчете филиппинского совета по сокращению рисков стихийных бедствий.

Инцидент произошел 27 июня. Землетрясение магнитудой 7,0 затронуло провинции на северо-западе острова Лоусон и прилегающие районы. В ведомстве отметили, что землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека.

Число погибших составило 10 человек, еще 375 пострадали.

Ранее мы сообщали, что не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане.

Видео: YouTube / NBC News

 

Теги: жертвы, землетрясение, филиппины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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