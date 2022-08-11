В городе Эвансвилл повреждено 39 домов.

В результате взрыва в доме в штате Индиана погибли три человека. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на заявление местного начальника пожарной службы Майка Коннелли. Чиновник отметил, что трагедия зафиксирована на территории города Эвансвилл.

Могут быть и другие жертвы, мы еще не завершили поиски. Майк Коннелли, глава пожарного ведомства

Специалист добавил, что в результате происшедшего повреждено 39 зданий. на текущий момент сведений о причинах взрыва нет. Проводится расследование.

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Фото и видео: YouTube / FOX3 Now, 44News Evansville