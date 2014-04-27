Трое неизвестных напали на охранников гаражей в Невском районе

В первую очередь на злоумышленников отреагировала собака.

Неизвестные распылили в лицо охранников гаражного кооператива перцовый баллончик, устроили небольшой взрыв, а затем скрылись. Обстоятельства происшествия в Невском районе выясняет полиция, узнал Piter.tv.

Ночью 23 июля трое неизвестных в черных балаклавах пришли на территорию гаражного кооператива на улице Кржижановского, 18. Сначала они использовали перцовый баллончик, затем разбили камнем окно поста охраны и закинули неизвестный предмет внутрь. После этого там произошел взрыв, сообщили заявители.

Сумма ущерба на данный момент устанавливается, скорее всего, она будет незначительной. Обошлось без пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay