  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трое неизвестных напали на охранников гаражей в Невском районе
Сегодня, 15:33
188
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Трое неизвестных напали на охранников гаражей в Невском районе

0 0

В первую очередь на злоумышленников отреагировала собака.

Неизвестные распылили в лицо охранников гаражного кооператива перцовый баллончик, устроили небольшой взрыв, а затем скрылись. Обстоятельства происшествия в Невском районе выясняет полиция, узнал Piter.tv.

Ночью 23 июля трое неизвестных в черных балаклавах пришли на территорию гаражного кооператива на улице Кржижановского, 18. Сначала они использовали перцовый баллончик, затем разбили камнем окно поста охраны и закинули неизвестный предмет внутрь. После этого там произошел взрыв, сообщили заявители. 

Сумма ущерба на данный момент устанавливается, скорее всего, она будет незначительной. Обошлось без пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Pixabay

Теги: балаклава, гараж, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии