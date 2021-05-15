Жертвы есть в Ухане и Цзянсу.

В результате торнадо в Китае погибли шесть человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Global Times в собственном Twitter-аккаунте. В СМИ уточнили, что пострадавшими к настоящему моменту считаются 218 человек. Стихия обрушилась на город Ухань, расположенный в провинции Хубэй. Ранее в информационном агентстве "Синьхуа" говорили о том, что порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метров в секунду. Смерч смог повалить деревья и принести материальный ущерб зданиям.

Также непогода дошла до Цзянсу. Там из-за торнадо погиб один человек, 21 пострадал.

Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса.

Фото: Twitter/Global Times

