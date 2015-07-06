В результате стрельбы в торговом центре в Бангкоке погибли три человека

СМИ: известно о трех погибших, количество раненых уточняется.

Полиция Таиланда получила сообщение о стрельбе в торговом центре на территории города Бангкок. В результате трагедии погибли три человека, еще трое или пятеро посетителей пострадали. Соответствующие сведения предоставили журналисты из информационного агентства The Reuters со ссылкой на местные экстренные службы. Новостной портал Thai Enquirer сообщил о том, что торговый центр Siam Paragon в центре столицы сейчас закрыт после поступивших сообщений о громких хлопках. Телеканал Thai PBS добавил, что в ТЦ были слышны несколько выстрелов в районе 16:20 вечера по местному времени (в 12:20 дня 3 октября по московскому времени).

Газета Khaosod позже сообщила о том, что премьер-министр Сеттха Тхависин направился к месту происшествия. Дополнительно Khaosod распространила кадры выбегающих из здания людей. Затем СМИ под наименованием The Nation опубликовала снимок мужчины с пистолетом. Мужчина якобы самостоятельно сдался оперативникам без боя.

В настоящее время консульская служба российского посольства уведомило прессу о том, что сведений о пострадавших россиянах не поступало.

Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал".

Фото и видео: Telegram / На видео видно