Во время пожара на железнодорожной станции в Лондоне пострадали два человека

Это местный житель и сотрудник полиции, которым оказывается необходимая помощь.

В Лондоне локализовали сильный пожар в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл. Об этом сообщила пожарная служба британской столицы.

Пожарные продолжат оставаться на месте ближайшие несколько часов. Подъезды к станции перекрыты. пожарная служба Лондона

Мэр Лондона Садик Хан рассказал, что из-за пожара пострадали два человека. Это местный житель и сотрудник полиции, которым оказывается необходимая помощь.

В метро на юге Лондона в районе Элефант-энд-Касл 28 июня произошел взрыв. Представители пожарной бригады пояснили, что горели магазины под железнодорожными арками и несколько автомобилей рядом. Причины возгорания предстоит выяснить, но в местной полиции уже заявили, что взрыв не считают террористической атакой.

Ранее в Бангладеш при взрыве в доме погибли семь человек.

Видео: Twitter / @DrMattLister, @PeterClaydon, @LindseyCBowers