Тело одного погибшего найдено, остальные считаются пропавшими.

В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту. Соответствующее заявление сделали представители американской береговой охраны. Специалисты пояснили, что трагедия зафиксирована в акватории Тихого океана, в районе города Сиэтл. В настоящее время спасательная служба нашла тело одного из погибших. Сведений о судьбе оставшихся членов экипажа нет.

Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту. пресс-служба береговой охраны США

На текущий момент остальные пассажиры самолета считаются пропавшими без вести.

МЧС: спасатели высадились на Клчючевской сопке, где погибли восемь туристов.

Фото и видео: YouTube / Associated Press