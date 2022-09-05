В районе Сиэтла упал в океан самолет с девятью пассажирами на борту. Соответствующее заявление сделали представители американской береговой охраны. Специалисты пояснили, что трагедия зафиксирована в акватории Тихого океана, в районе города Сиэтл. В настоящее время спасательная служба нашла тело одного из погибших. Сведений о судьбе оставшихся членов экипажа нет.
Расчеты службы береговой охраны США реагируют на сообщения о крушении гидроплана в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби, с восемью взрослыми и одним ребенком на борту.
пресс-служба береговой охраны США
На текущий момент остальные пассажиры самолета считаются пропавшими без вести.
МЧС: спасатели высадились на Клчючевской сопке, где погибли восемь туристов.
Фото и видео: YouTube / Associated Press
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