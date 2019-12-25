В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел сбой

Причины сбоя пока неизвестны.

Пользователи различных сайтов средств массовой информации, социальных сетей и веб-ресурсов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные Downdetector.

Согласно имеющимся данным, сбои наблюдаются в работе сайтов таких СМИ как CNN, New York Times, Guardian, также пользователи жалуются на функционирование сервиса для ведения микроблогов Twitter, платежной системы Paypal музыкального сервиса Spotify и многих других.

С данными проблемами столкнулись юзеры из Канады, России, Германии и других государств.

Причины сбоя пока неизвестны.

Ранее Государственная Дума одобрила законопроект о филиалах IT-гигантов в России. Речь идет о площадках, которые ежесуточно посещают более полумиллиона российских интернет-пользователей. Если требования не будут выполнены, компаниям могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.

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