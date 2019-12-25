Госдума одобрила законопроект о филиалах IT-гигантов в РФ

Это касается платформ, которые ежесуточно посещают более 500 тысяч российских пользователей.

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства на территории России. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о площадках, которые ежесуточно посещают более полумиллиона российских интернет-пользователей. Новый законопроект предлагается задействовать с 1 января 2022 года. Помимо открытия филиалов и представительств также предлагается ввести в отношении данных компаний комплекс мер принуждения к выполнению законодательства РФ.

Отмечается, что если требования не будут выполнены, компаниям могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.

На сегодняшний день в списке IT-гигантов, к которым хотят применить одобренный законопроект, находятся 20 площадок. Среди них – социальные сети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube), платформа для стриминга Twitch, почтовая служба Gmail, а также мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), ряд онлайн-маркетов, поисковиков и "Википедия".

Ранее в Роскомнадзор заявили, что иностранные соцсети должны локализовать базы данных российских пользователей до 1 июля.

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