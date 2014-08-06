В работе Facebook вновь произошел сбой

В этот раз сбой оказался не столь масштабным, как 4-го октября.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой 8-го октября. О нем сообщили пользователи по всему миру.

По данным Downdetector, неполадки в работе приложений были зафиксированы около 22 часов по московскому времени. В Facebook сообщили, что знают о сбоях и уже ведут работу по нормализации ситуации. Пользователям принесли извинения.

Прошлый масштабный сбой произошел 4-го октября. Приложения не работали 6 часов. Согласно опубликованной информации, остановка работы была связана с тем, что нарушение в сетевом трафике оказало каскадное воздействие на способ связи центров обработки данных.

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