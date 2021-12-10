В психбольницу на месяц отправили поджигателя храма Святителя Василия Великого

Злоумышленник проведет до 30 суток в суток в СПб ГКУЗ "Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)" для комплексной психолого-психиатрической экспертизы по ходатайству следствия.

В психиатрическую больницу на месяц отправили поджигателя храма Святителя Василия Великого. Об этом в четверг, 30 июня, рассказа в объединенной пресс-службе судов города.

Злоумышленник проведет до 30 суток в суток в СПб ГКУЗ "Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)" для комплексной психолого-психиатрической экспертизы по ходатайству следствия.

Напомним, отец четверых детей сжег храм святителя Василия Великого после ссоры с женой. Информация о возгорании поступила в 06:05. Тушить пожар отправились 30 спасателей и 6 спецмашин.

Ранее подозреваемого в поджоге храма в Парголово отпустили из здания суда. Мужчина признает свою вину.

Фото: Piter.tv