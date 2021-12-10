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В психбольницу на месяц отправили поджигателя храма Святителя Василия Великого
Сегодня, 18:48
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В психбольницу на месяц отправили поджигателя храма Святителя Василия Великого

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Злоумышленник проведет до 30 суток в суток в СПб ГКУЗ "Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)" для комплексной психолого-психиатрической экспертизы по ходатайству следствия.

В психиатрическую больницу на месяц отправили поджигателя храма Святителя Василия Великого. Об этом в четверг, 30 июня, рассказа в объединенной пресс-службе судов города. 

Злоумышленник проведет до 30 суток в суток в СПб ГКУЗ "Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)" для комплексной психолого-психиатрической экспертизы по ходатайству следствия.

Напомним, отец четверых детей сжег храм святителя Василия Великого после ссоры с женой.  Информация о возгорании поступила в 06:05. Тушить пожар отправились 30 спасателей и 6 спецмашин. 

Ранее подозреваемого в поджоге храма в Парголово отпустили из здания суда. Мужчина признает свою вину.

Фото: Piter.tv

Теги: психбольница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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