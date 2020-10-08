В Нигерии произошел взрыв газа, есть погибшие

Спасатели сообщают о многочисленных раненых.

Взрыв газа произошел в четверг в пригороде экономической столицы Нигерии Лагосе. Об этом рассказали местные журналисты из газеты Punch. В СМИ отметили, что трагедия унесла жизни четырех человек. На данный момент известно о многочисленных пострадавших. С возникшим огнем продолжают бороться восемь пожарных расчетов.

Нами установлено, что взрыв произошел на территории компании, которая занимается заправкой газовых баллонов представитель Управления по чрезвычайным ситуациям штата Лагос

Известно, что взрыв прогремел в районе Баруве (северо-запад от центра Лагоса) на газовой станции корпорации Best Roof Cooking Gas. Компания получает ресурсы при помощи магистрального газопровода. Ранения получили те, кто находится в непосредственной близости от автобусной остановки. Также повреждены несколько зданий, включая начальную школу.

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Видео: YouTube / Chinenye TV, OzzyKay TV