В пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв

В пригороде Вашингтона во время обысков полиции прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в полиции округа Арлингтон.
Инцидент произошел в момент, когда полицейские пытались проникнуть в дом, где укрывался подозреваемый. При взрыве пострадали сотрудники правоохранительных органов. Их учисло не уточняется. На месте работали бригады пожарных. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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